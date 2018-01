Desafios do futuro líder da educação online

Depois de 2 semanas de férias volto ao blog trazendo mais informações do curso blended que estou fazendo sobre liderança em educação online. Nos EUA, logo no começo da parte presencial do curso, debatemos sobre os ambientes educacionais atuais e sobre os desafios que encontrariam pela frente os atuais e futuros líderes destas organizações:

Liderar com velocidade – As decisões devem ser tomadas de forma muito mais rápida agora, diminuindo as vantagens dos “tempos de maturação” ou “tempos para debate” que existiam no ambiente tradicional da educação.

Liderar sem referências – Na educação tradicional estava muito claro quais eram as melhores escolas em cada quesito e quais eram suas melhores práticas. Na educação online ainda não há referências claras para quase nada. Ninguém sabe com precisão quem são as melhores escolas em cada área e quais são as melhores práticas. E mesmo quando estas referências existem, elas são rapidamente superadas por outras.

Liderar pelo exemplo – Ainda existem muitos líderes da educação online que nunca foram professores online ou nunca fizeram um curso online sério em suas vidas (e se o fizeram, foi há muito tempo). Estas pessoas não conseguem entender muito bem os desafios do novo ambiente educacional e tendem a adaptar ferramentas antigas para solucionar problemas novos. Os novos líderes de verdade, para o século XXI, sairão da própria educação online. Temos que encontrá-los.

Liderar com pouca ou nenhuma interação presencial – É preciso aprender a liderar professores, pesquisas, alunos e funcionários de forma cada vez mais online, através de foros de debate, mensagens instantâneas, videoconferências, etc. O antiquado e-mail simplesmente substituiu as antigas cartas, mantendo o sistema burocratizado, embora mais ágil. Existem formas muito mais colaboradoras para interagir e construir conhecimento que o e-mail.

Liderar com responsabilidade – Na dúvida sobre qual decisão tomar, o foco da decisão deve centrar sempre no aluno e na geração ou propagação do conhecimento. Mesmo que outras variáveis busquem protagonismo na tomada de decisão (por exemplo: aumentar lucros ou reduzir custos), esta deve ser tomada com o objetivo final da educação em mente.

Eu gostei muito de uma metáfora que fomos desenvolvendo durante o debate: “O líder de educação online está construindo um avião durante o voo, mas sem saber qual formato ele deve ter nem para qual direção ele deve ir.”

Dureza!

