Desafio: tornar-se um bom professor a distância.

Uma grande novidade marcará minha experiência acadêmica após estas férias escolares de Julho de 2013. Há anos espero por isso. Por primeira vez, passarei a lecionar a distância para duas escolas: uma tradicional e uma recém-inaugurada.

Na IE Business School da Espanha lecionarei “Entrepreneurial Management” a um grupo de 30 profissionais extremamente selecionados, vivendo ao redor do mundo. As aulas ocorrerão ao vivo, por videoconferência e foros de debate assíncronos. Independentemente de onde estivermos fisicamente, estaremos todos “juntos”, a partir de Setembro.

Na Udemy da Califórnia, “escola” on-line inaugurada em 2010, lecionarei “Entrepreneurship in Emerging Economies”. Neste caso, a aula ocorrerá da maneira que eu achar melhor. Podem ser vídeos gravados, foros de debate, aulas abertas, aulas em grupo ou uma combinação de cada coisa. Neste caso, o desenho pedagógico fica totalmente a cargo do professor. A escolha das ferramentas também. Posso até mesmo decidir se cobrarei ou não pelas aulas. Ainda não sei o que fazer. A liberdade traz responsabilidade.

Mas o desafio está lançado. E embora eu tenha trabalhado nos últimos anos com várias facetas da educação a distância, ainda não tinha estado do lado do professor. Tenho certeza que muitos professores, de todos os tipos e assuntos, passarão por esta situação nos próximos anos.

Assim, terão que repensar as formas pelas quais colaboram com a construção do conhecimento de seus alunos. Técnicas antigas poderão ser aproveitadas ou não neste novo ambiente. Dividirei com os leitores deste blog as dificuldades e alegrias desta transição. E espero a colaboração – via comentários – daqueles alunos e professores que estejam igualmente vivendo esta transição tão desafiadora.

