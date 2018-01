De ONG a grande promessa na geração de conteúdo educacional

Depois de quase um mês de muitas viagens (algumas profissionais e algumas de férias) volto ao nosso blog com a corda toda para 2013!

Queria começar este ano compartilhando com os leitores do Estadão o caso de um empreendimento emocionante na área de conteúdo educacional que tenho acompanhado de perto: A Macat. Em dezembro estive em Londres visitando o fundador e a sede desta jovem empresa, que leva cerca de 4 anos investindo num novo sistema de conteúdo educacional para universidades de todo o mundo. Começarão suas atividades este mês.

O projeto é apaixonante! O egípcio Salah Khalil (comigo na foto) teve a ideia, há mais ou menos 4 anos, de traduzir muitos dos principais livros do mundo para o idioma árabe: Freud, Einstein, Foucault, etc.

Para vocês terem uma ideia do tamanho do problema, atualmente, há mais livros traduzidos todos os anos do Inglês para o Espanhol do que toda a tradução existente do Inglês para o Árabe na história.

Ou seja, se você nasceu falando e lendo árabe, mesmo em pleno século 21, você tem acesso a pouquíssimas obras chaves do conhecimento humano à sua disposição. Ou você aprende um idioma ocidental ou não tem acesso aos conhecimentos cruciais gerados por gênios da humanidade.

Triste, não? Pois é, então o Salah fundou uma ONG para fazer estas traduções. Mas viu que seria muito difícil viver à custa de doações, não desistiu e foi superando os obstáculos que surgiram ao longo do caminho. Logo ele percebeu que, ao invés de traduzir os livros, ele poderia escrever resumos, desenvolvidos por experts nestas obras. Com isso, ainda evitaria problemas com copyright (direitos autorais).

O projeto foi ganhando novas formas e ele decidiu criar uma “fábrica de resumos e análises críticas”, em vídeo, texto e áudio, elaborados a partir de diversos pontos de vista sobre uma mesma obra literária. Mais do que isso, todos os experts envolvidos elaboram seus resumos em seu idioma nativo e a Macat trata de traduzir este conteúdo para mais de 20 idiomas.

Resultado: Em breve, universidades de todo o mundo começarão a assinar o serviço de resumos da Macat (pagando por este serviço), permitindo que ele não cobre nada pelo acesso ao sistema por parte das universidades localizadas em países árabes. Como tudo está sendo traduzido também para o árabe ele deve conseguir realizar seu sonho original nos próximos anos.

Impressionante, não? Um dos principais executivos mundiais da Apple esteve lá algumas semanas antes de mim e disse que a Macat tem tudo para ser tornar um grande fornecedor de conteúdo educacional a nivel mundial. Estão em conversações. Já veremos.

Consegui adicionar meu grãozinho de areia ao projeto, ajudando a traduzir o vídeo promocional da Macat ao português. Aqui vai o vídeo, abaixo. Parabéns Salah e boa sorte! Estamos todos precisando.

Macat – Portuguese language version from FilmsForWebsites.com on Vimeo.

