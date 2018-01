Não tenho como deixar de ajudar a divulgar esta iniciativa que visa colaborar para a melhorar da qualidade da educação brasileira através do foco na primeira infância. Embora seja professor e educador, não sou pedagogo. Por isso, antes de conhecer a Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal e de ter meu primeiro filho, confesso que não sabia da importância crucial da primeira infância na capacidade de aprendizagem que as crianças carregam para os resto de suas vidas. Segue portanto o convite:

“Com a proposta de engajar formuladores de políticas públicas, gestores públicos e representantes da sociedade civil, e difundir as descobertas científicas sobre desenvolvimento da primeira infância, período de vida que vai da gestação aos seis anos, o Núcleo Ciência Pela Infância (NCPI) abre inscrições para o Curso de Liderança Executiva em Desenvolvimento da Primeira Infância, que, pela primeira vez, será sediado integralmente no Brasil. A proposta é fortalecer e ajudar os participantes a desenhar, implantar, gerenciar programas, projetos e políticas públicas de Primeira Infância, com base em evidências científicas e que criem soluções de maneira inovadora para os complexos problemas sociais.

A iniciativa é um projeto colaborativo entre Fundação Maria Cecília Souto Vidigal (FMCSV), o Center on the Developing Child e o David Rockefeller Center for Latin American Studies, ambos da Universidade de Harvard; o Insper; a Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP); e Hospital Infantil Sabará.

Com cerca de três meses de duração, entre abril e junho de 2015, o curso começa com um intensivo sobre desenvolvimento da primeira infância, liderança executiva e termina com a apresentação dos Planos de Ação, criados pelos participantes, baseados na ciência e destinados a fortalecer as políticas e os programas de promoção do desenvolvimento em sua área de atuação. Os módulos presenciais serão realizados no Insper em São Paulo e o Curso será conduzido por um grupo misto de professores internacionais e brasileiros.”

