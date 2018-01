Associação Brasileira de Startups lança desafio de EdTech para Empresas e Startups

A Associação Brasileira de Startups (ABS) está se voltando bastante para o apoio às Startups de Tecnologias para a Educação (EdTech). Nesta quinta-feira, dia 24 de Abril de 2015, será lançado o Comitê de EdTech da ABS, no Centro de Estudos em Private Equity da FGV/EAESP, com a presença de diversas Startups do setor. As reuniões serão presenciais e online, ao longo do ano. Se você quiser participar deste comitê entre em contato com a ABS através do email “associados” arroba “abstartups” ponto “com” ponto “br” (retirei a arroba e os pontos apenas para evitar os robôs coletores de emails).

Entre as principais atividades a serem desenvolvidas pela ABS para promover o setor de EdTech brasileiro estão os encontros estruturados entre grandes empresas e Startups que atuam no setor. A lógica é a seguinte: grandes empresas que atuam no setor de educação necessitam inovar para continuar crescendo, enquanto Startups podem começar a crescer justamente ao resolver desafios tecnológicos ou de mercado enfrentados por estas grandes empresas. Ficam aqui as dicas para empreendedores de EdTech e gestores de grandes empresas atuando no setor da educação. A primeira edição ocorrerá no dia 7 de maio de 2015, no auditório da Microsoft Brasil em São Paulo.

Empreendedores interessados em serem apresentados a grandes empresas do setor: Inscrevam-se para o Pitch Corporate Educação da ABS, que irá selecionar as 10 melhores Startups da área, para apresentar seus produtos e serviços inovadores para grandes grupos educacionais, como Estácio, Kroton, entre outras. As inscrições para a primeira edição vão até dia 24 de abril de 2015 pelo site: www.pitchcorporate.com.br.



Grandes empresas e empresas com atuação no setor de Educação: Inscrevam-se para ter acesso, em primeira mão, a Startups selecionadas que apresentarão seus produtos, serviços e potencias soluções de maneira exclusiva. Empresas interessadas devem adquirir seu ingresso através deste link ou consultar o site: www.pitchcorporate.com.br.



