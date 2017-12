Apego aos alunos online: eu senti!

Você já se apaixonou online? Conheço muita gente que sim. A sensação certamente será diferente da sensação que senti esta semana. Mesmo assim, posso dizer que senti algo alegremente perturbador… Uma sensação nova, de se despedir de um grupo de pessoas que você não conheceu pessoalmente.

Depois de quase seis meses interagindo online, estou me aproximando do fim de uma matéria de Criação de Empresas com quase 60 executivos seniores de todos os cantos do mundo. É a terceira vez que leciono neste formato e diria que já me sinto bem menos tenso, quase à vontade.

Chorei ao me despedir de meus alunos online e nem tentei segurar. E percebam que a aula não foi via realidade virtual, aquela onde as sensações se perdem entre realidade e fantasia, mas sim via câmeras-web bem normais.

As fotos mostram nossa última sessão de videoconferência ao vivo, quando decidimos ligar todas as nossas câmeras-web para comemorar o fim do curso com uma música animada e crianças e bebês aparecendo nos colos de seus pais e mães.

Brasil, Equador, Estados Unidos, Portugal, Espanha, Alemanha, Ucrânia, Israel, Azerbaijan, Coreia, Cingapura… Uma conexão inexplicável entre todos nós. E eu em plena Vila Mariana, em São Paulo. Como pode? Ainda é estranho assumir, mas terei saudade de todos. E essa vida de professor testando diferentes tecnologias tem ficado cada dia mais emocionante.

