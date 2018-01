Acesso à informação é motivo para ir à escola?

Hoje em dia não mais. A informação está na mão. Nas pontas dos dedos para ser mais preciso. A informação tradicional fornecida pelas escolas tradicionais de forma tradicional se mostra mais perecível que a informação efêmera disponível na tela de um smartphone. Ela limita a reflexão ao invés de expandi-la.

Passei esta semana viajando pela América do Sul: segunda-feira Bolivia, terça-feira Paraguai, quarta-feira Argentina e sexta-feira Uruguai, de onde escrevo este texto agora.

Atualmente divido meu tempo entre conferencias interativas e aulas acadêmicas sobre “Entrepreneurship in Emerging Economies” (minha área de pesquisa, mais info em www.newtoncampos.com) e a gestão de programas semipresenciais de uma grande escola de negócios europeia.

Segunda-feira, em Santa Cruz de la Sierra, dei duas conferencias interativas similares, baseadas em minha atividade acadêmica. Os públicos eram bem distintos: alunos de uma escola secundária privada de alto nível (na faixa dos 17 anos) e adultos procurando cursos de pós-graduação no exterior (na faixa dos 30 anos).

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Para minha surpresa, mesmo sem ter nenhuma experiência profissional no assunto, os alunos do colégio estavam mais bem informados sobre os assuntos discutidos do que os adultos, em geral profissionais destacados em suas profissões. A diferença? Os alunos já cresceram numa escola extremamente moderna, que lhes estimula a questionar os assuntos e pesquisar as respostas continuamente, seja de assuntos tipicamente bolivianos, seja de assuntos globais.

Amanha vou visitar a iniciativa “um laptop por aluno”, implantado com muito êxito aqui no Uruguai desde 2006. Já são mais de 500 mil laptops distribuídos, com 100% das crianças Uruguaias conectadas. Parece ser bom demais para ser verdade. Semana que vem conto como foi.

***

Para mais info (em inglês):

Meu Twitter: @neweduca

Meu Facebook: https://www.facebook.com/newton.campos.phd

Minha Home Page: http://www.newtoncampos.com