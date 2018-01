A primeira aula online a gente nunca esquece.

Cheguei à metade de minha primeira matéria lecionada Online e tal como prometido, compartilho com os leitores minhas primeiras impressões sobre esta experiência.

Foram 6 aulas até agora, sendo 3 síncronas ao vivo e 3 assíncronas via fóruns de debate, todas planejadas com muito esmero pela equipe de planejamento da universidade. Para começar, descobri uma estrutura de back office muito potente para apoiar tanto ao professor como aos alunos (estamos todos distantes da sede em Madri).

As aulas ao vivo replicam com bastante fidelidade uma aula presencial, afinal, estamos todos conectados ao mesmo tempo. Para as aulas ao vivo tenho usado uma conexão ADSL (banda larga) de 10Mb (a velocidade recomendada por minha universidade), conseguindo colocar até 10 alunos em debate simultâneo com uma ótima qualidade de interação (via Adobe Connect).

Para mim, embora acostumado com ambientes internacionais, o mais incrível é poder contar com 26 alunos de 18 nacionalidades diferentes e residindo em mais de 20 países diferentes. Nas aulas ao vivo, por exemplo, estes alunos estão assistindo a aula de zonas horarias que vão dos Estados Unidos à Austrália!

Ainda assim, a experiência não equivale à aula presencial pois perco os olhares dos alunos (feedback informal), bem como as mãos levantadas aos mesmo tempo e as interrupções e piadinhas de praxe. O ritmo é um pouco mais lento e exige uma adaptação no conteúdo, para controlar melhor a interatividade.

Para mim, os fóruns de debate têm sido mais impressionantes. O nível de profundidade que conseguimos chegar nos debates é sensivelmente superior ao nível que podemos chegar numa aula presencial ou online ao vivo.

Isso porque os fóruns ficam abertos por vários dias e todos revisitamos o debate várias vezes por dia, até mesmo pelo celular. Todos aprendemos muito mais com este tempo maior de exposição e crítica sobre o conteúdo e sobre os nossos próprios comentários.

Em geral, devo dizer que a experiência tem sido espetacular, muito melhor e de mais fácil adaptação do que eu imaginava. O futuro promete.

