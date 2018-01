O evento LearnFest da CampusParty em 10 frases

Tinha escrito este post há algumas semanas mas por uma falha técnica não tinha sido publicado. Aqui vai.



Entre os dias 30 de Janeiro e 1o de Fevereiro ocorreu em São Paulo a LearnFest, evento que aconteceu dentro da CampusParty, voltado exclusivamente para o assunto tecnologia para a educação. Infelizmente não pude ir pois estive bastante desconectado desde o réveillon, escrevendo meu primeiro livro, sobre empreendedorismo e inovação.

Um amigo, entretanto, interessado no setor, esteve por lá e registrou/registou tudo, enviando-me suas anotações. Entre quatro páginas de anotações inspiradas nos diversos especialistas que passaram por lá, destaco os seguintes 10 pontos que mais chamaram minha atenção:

1) Estima-se que aproximadamente 1% da população mundial é composta por professores.

2) O mercado da educação tende apenas a aumentar, pois cada vez mais desejaremos e precisaremos aprender por toda a vida (life long learning).

3) Na maioria dos países, os gestores da educação são mais velhos ou idosos, sentindo-se muitas vezes intimidados pelas novas tecnologias.

4) Num futuro não tão distante, a internet será como a eletricidade, onde quase todos terão acesso. Mas o Brasil ainda vai bem atrasado nesta corrida.

5) Com a internet universalizando-se, os principais problemas recairão sobre a produção de conteúdo e a formação de professores.

6) A chave de uma educação de qualidade continuará estando nos professores, pois se o conteúdo fosse o mais importante, “os bibliotecários já teriam dominado o mundo” (em tom de ironia, obviamente).

7) Em grande parte do mundo nos encontramos com escolas do século 19, professores do século 20 e alunos do século 21. Esta combinação tem gerado e continuará gerando problemas.

8) Mais de 80% da educação no Brasil está nas mãos de governos. Não há como as startups de educação e tecnologia ignorá-los. Todos terão que trabalhar juntos.

9) No Brasil já rompemos um paradigma importante: hoje, todas as classes sociais valorizam e desejam mais e melhor educação. Isso não eram assim há anos atrás.

10) As melhores soluções parecem estar em modelos de educação híbridos (blended), com a combinação de aulas presenciais, aulas a distância, atividades presenciais em grupo e atividades a distância em grupo, além do uso de diversas metodologias e conteúdo em diversos formatos.

